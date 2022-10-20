施政報告後結束觀望　上車客斥488萬買沙田第一城兩房自住｜多圖

施政報告後，沙田第一城錄得首宗成交。有上車客決定在施政報告公布後決定結束觀望，以488萬元買一伙兩房單位作自住用。 沙田第一城10月暫錄約23宗成交，對比上月同期錄約26宗相若，實用平均呎價約14,660元水平。

中原地產區域營業董事黎宗文表示，是次成交為沙田第一城20座中層G室，實用面積327平方呎，屬兩房間隔。原業主在去年底以640萬元叫價放盤，先後兩度減價求售。單位在今年8月率先減價90萬元至550萬元仍無人問津，及後在9月再下調30萬元至520萬元即獲新買家洽購。最終，業主同意再減32萬元，至488萬元易手單位，呎價14,924元。

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施政報告公布後結束觀望 上車客488萬元兩房自住

換言之，單位放盤約10個月，累減152萬元或23.7%沽出。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為508萬元，而恒生估價則為520萬元。即最新成交價較估價低3.9%至6.1%。

據悉，新買家為上車客，是次入市打算買入自住之用， 早前亦已睇樓一段時間，在施政報告公布後決定結束觀望，亦見業主提供合理議價空間， 決定洽購單位。原業主則於2005年以138萬元買入，持貨17年，是次沽出單位帳面獲利約350萬元離場，單位期內升值約2.5倍。