PARK YOHO Bologna加推20伙　開放式折實售402.8萬起

新地（0016）元朗錦田北PARK YOHO Bologna今日（23日）加推2號價單，涉及20伙，實用面積279至609平方呎，涵蓋開放式至三房單位，價單定價476.7萬至977.4萬元，價單呎價15,436元至17,172元，折實售價402.81萬至825.9萬元，折實呎價13,044元至14,510元。整批折實平均呎價13,635元。

新一張2號單位涵蓋20伙，包括兩伙開放式、6伙一房（其中兩伙為複式戶）、9伙兩房及3伙三房單位。其中，入場單位為8A座9樓D室，實用面積279平方呎，開放式間隔，以90日付款計劃計，折實售價402.81萬元，折實呎價14,438元。

上周推首批50伙 迄今暫收逾500票

新地副董事總經理雷霆表示，PARK YOHO Bologna自上周二開價及開放示範單位，至今暫收逾500票，反應理想，遂原價加推20伙。他又指，新一份《施政報告》提出的「撤辣」措施，相信可吸納人才，惟有聲音指「減辣」力度不足，相信政府會審視市場情況，優化及調整「辣招」及「辣稅」。

對於政府宣布重啟私人發展商參建居屋，雷霆表示，集團也有興趣研究。

PARK YOHO Bologna上周公布首批50伙，折實平均呎價13,088元，折實售價390.89萬元起，屬開放式戶型。當中包括首次登場的一房複式戶，最平折實售價536.4萬元起。計及兩張價單，PARK YOHO Bologna至今暫推出70伙，佔項目單位總數164伙的43%。