元朗業主為套現　3個月狂劈132萬沽貨　慘蝕近70萬離場

正當元朗有新盤醞釀推售之際，同區二手再錄蝕讓，元朗雍翠豪園有業主為套現換樓，放盤三個月累劈132萬元沽出中層兩房戶，持貨四年帳蝕約37萬元離場。

中原地產區域營業經理王勤學表示，新近成交的元朗雍翠豪園1座中層B室，實用面積488平方呎，屬兩房間隔，景觀開揚。據知，業主因為打算套現換樓，於今年7月以720萬元放盤，及後調低60萬至660萬元後即獲用家洽購。經雙方議價後，業主同意再減至588萬元沽出單位，呎價12,049元。單位放盤短短三個多月，累劈132萬或18%。

雍翠豪園位於元朗市中心鳳琴街1號，有兩座，1998年入伙。

今年初同類單位賣630萬

據個別銀行就上址的網上估價，介乎625萬至650萬元，即新成交價較估價低近6%至9%。參考對上一宗同座的中層B室，實用面積同為488平方呎、兩房，今年1月份以630萬元成交，即十個月賣平約42萬元。

據悉，原業主於2018年2月以625萬元買入上述單位自住，持貨四年，是次轉手帳面蝕讓37萬元，期內貶值近6%。如計及當時入市繳稅約20.5萬元，及買入賣出佣金共約12.1萬元， 料最終實蝕近70萬元離場。

雍翠豪園樓齡二十五年，為小型屋苑，只有兩座，位置鄰近另一私樓屋苑朗晴居，平均每月僅2至3宗成交。