沙田私樓驚見「2字頭」　舊裝兩房售280萬　低估價25%｜單位直撃

上車盤樓價不斷下試新低，繼沙田第一城兩房單位跌穿「4字頸頭」、以395萬元低價沽出後，區內另一個上車屋苑金獅花園近日驚見「2字頭」成交，該單位造價不僅大幅低於銀行網上估值，更重返2016年的樓價水平。

市場消息指，金獅花園1期B座極低層4室，實用面積270平方呎，屬兩房間隔，近日以280萬元易手，成交呎價10,370元，不排除新買家只需20多萬元首期即可當私樓業主。

參考個別銀行就上址的網上估價，介乎約347萬至371萬元，即上述成交價低估價67萬至91萬元不等，差幅達25%，重返2016年樓價水平，據知由於單位屬於極低層，且裝修較舊，質素稍遜，故以低價成交。

↓↓金獅花園成交單位↓↓

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參考金獅花園近月的二手成交，造價普遍由360餘萬至逾500萬元不等，其中1期A座極低層7室，面積約285平方呎，上月以380萬元易手，呎價13,333元。

至於上址的原業主於2012年以182萬元購入單位，持貨至今十年，帳面獲利98萬元，單位升值54%。從相片可見，單位裝修較舊式，代理估計需要斥數十萬元翻新才可入住。