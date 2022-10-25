PARK YOHO Bologna暫收逾1500票　超額約24倍　周四開賣

新地（0016）就元朗錦田北PARK YOHO Bologna 落實本周四進行首輪銷售，合共賣66伙，包括60伙以價單形式發售，6伙招標出售。截至今（25日）午，項目暫收逾1,500票，以首張價單60伙計，超額認購約24倍，項目將於明日下午4時截票。新地代理總經理陳漢麟表示，將視乎銷售情況，不排除周四晚提價加推。

周四進行的首輪銷售，包括價單形式賣60伙，折實售價由390.89萬元起，屬開放式戶型。

↓PARK YOHO Bologna現樓示範單位↓

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YOHO MALL提供逾30間商戶折扣優惠

另外，新地代理租務部副總經理（租務）黃佩玲今日表示，將為PARK YOHO Bologna的買家，提供超過30間元朗商場YOHO MALL的商戶購物及餐飲折扣優惠。如推廣期內消費滿6,000元，可換領價值500元的購物禮券套裝及消費回贈。

已屆現樓的PARK YOHO Bologna，位於青山公路潭尾段18號，提供164伙，分8A及8B兩翼，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由257至1,155平方呎。

新地代理租務部副總經理（租務）黃佩玲、新地代理總經理陳漢麟