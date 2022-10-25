ONE INNOVALE-Cabanna加推57伙　折實入場331萬起　周六首賣118伙

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna 今日（25日）加推2號價單，涉及57伙，折實平均呎價14,208元，最平折實售331.08萬元，屬開放式間隔。發展商同步公布，定於本周六（29日）首輪開賣118伙，包括113伙價單單位。截至今午項目暫收超過700票，超額認購近5倍。

加推的57伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由224至683平方呎，價單售價由356萬至1,006.9萬元，價單呎價14,406元至16,634元，折實售價331.08萬至936.42萬元，折實呎價13,398元至15,470元。

當中，入場單位為E座1樓10室，實用面積224平方呎，屬開放式間隔，折實售價331.08萬元，折實呎價14,780元。另最低呎價單位為E座1樓3室，實用面積672平方呎，屬三房套連儲物室間隔，折實呎價13,398元。

參考項目上周公布的首張價單，涉113伙，折實平均呎價為14,088元。新加推的2號價單折實均價輕微多0.8%．

恒基物業代理營業 （一） 部總經理林達民

首張價單最平一伙未有安排周六賣

另外，發展商同步上載第一張銷售安排，落實本周六（29日）進行首輪銷售118伙，售樓中心設在尖沙咀美麗華廣場一期5樓，當日分為大手客A組、以及「散客」B組兩個時段揀樓。其中，A組買家須購最少一伙、或最多4伙指定單位；B組買家可買最多兩伙。

恒基物業代理營業 （一） 部總經理林達民表示，周六以價單形式銷售113伙，另招標推售5伙地下花園特色單位。其中，以價單形式賣的113伙，包括31伙開放式，一房及一房連衣帽間共44伙，兩房及兩房連衣帽間共26伙，另12伙三房一套連儲物室。

值得留意，首輪開售的118伙，並沒有兩張價單之中最平的單位。如首張價單最平一伙為E座1樓5室，實用面積186平方呎、開放式，折實售價276.3萬元，惟未有可排於周六推出。