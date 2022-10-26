雙辣招10周年　二手交投平均4.5萬宗　較前十年大跌逾46%

政府自2012年10月27日實施「雙辣招」、即包括買家印花稅（BSD）及加強版額外印花稅（SSD），至今已接近十周年。綜合土地註冊處資料顯示，過去十年（2012年11月至今年10月24日為止），二手住宅註冊量平均每年錄約45,003宗，相比前十年（2002年11月至2012年10月）的平均每年約84,564宗，大幅減少約46.8%。



二手平均每年8.4萬宗縮至4.5萬宗

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，過去十年間，除「雙辣招」外，政府先後再推出雙倍從價印花稅（DSD）及新住宅印花稅（AVD），以及連番收緊按揭等措施，二手住宅交投明顯減少。

（美聯物業提供）

當中，2015年11月至2016年10月的一年間，二手更低見36,290宗。直至2019年10月放寬按揭保險後，二手交投才一度回升，宗數由放寬前一年（2018年11月至2019年10月）約38,798宗，逐步攀升至翌年約45,165宗。而2020年11月至2021年10月更達60,783宗，創九年新高，反映放寬按保有助上車、甚至換樓。

劉嘉輝續指，今年初「波叔PLAN」推出，按揭保險放寬範圍擴大，理應有助物業交投進一步活躍，惟面對第五波疫情爆發，大大打擊物業市場，導致過去一年（2021年11月至2022年10月24日為止）二手住宅註冊量大幅回落至38,979宗，按年大跌約35.9％。