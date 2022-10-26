保利油塘項目命名朗譽　涉634伙　最快周內公布樓書、下月開賣

由保利置業（0119）及尚嘉控股合作的油塘高超道住宅項目，今日（26日）命名為「朗譽」（CHILL RESIDENCE），全盤涉及634伙，主打一至兩房戶。保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀表示，項目上周已獲批預售樓花同意書，樓書亦準備就緒。她指，定價將參考九龍東區樓盤，料最快月內公布樓書，下月開賣。

已獲批預售 定價參考東九樓盤

朗譽位於高超道29號，由兩座大廈組成，涉及634伙，實用面積由246至1,601平方呎。戶型方面，開放式戶佔63伙，一房戶佔285伙、兩房戶佔252伙、三房戶佔31伙。

保利置業（香港）朱美儀指，朗譽已獲批預售。

85%屬一至兩房單位

標準單位計，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由246至730平方呎，佔85%屬一及兩房戶型；項目另設3伙頂層特色戶，實用面積由714至1,601平方呎，包括五房間隔。預計關鍵日期為2025年3月31日。

項目取名朗譽，「朗」字意指被茂密山巒和晴朗天空包圍，而英文名CHILL RESIDENCE則意味項目將為住戶帶來型格、自主的都會生活。參考上述項目位處的地皮，由保利置業在2018年以33億元投得，每呎樓面地價約9,257元，屬當時市場下限。