老公無意中發現　遂斥830萬購PARK YOHO三房　買家鍾太：一場緣份

新地（0016）元朗錦田北PARK YOHO Bologna今日（27日）進行首輪銷售，為《施政報告》公布後首個開賣的全新盤，合共賣66伙，包括60伙以價單形式發售，入場費折實由390.89萬元起。

鍾太：老公無意中發現 遂入市換樓

現居於屯門區的鍾生鍾太，今日斥資約830萬元購入一伙PARK YOHO Bologna三房單位，打算換樓自住。鍾太透露，早前未無留意其他新盤，而PARK YOHO Bologna亦是老公無意中發現的，見項目定價吸引才入市，她形容今次入市實屬「緣份」。她又指，由於單位是住用，不擔心後市發展，加上是次是換樓，故沒有需要承造高成數按揭。

胡小姐540萬購複式戶自住

至於現居於沙田區的胡小姐，今日斥資約540萬元購入PARK YOHO Bologna一伙複式戶打算自住。她表示，鍾情項目的一房複式單位，認為開則 「靚」、價錢亦吸引。被問及美國加息、樓價下跌有否影響其入市意欲，她表示「都係用嚟自住，無諗其他因素。」

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PARK YOHO Bologna推全新一房複式戶

PARK YOHO位於元朗錦田北，涉及31座，提供逾3,000多伙。PARK YOHO Bologna為最後一期，已屆現樓，提供164伙，分8A及8B兩翼，屬七期之中伙數最少、密度最低。

PARK YOHO Bologna單位實用面積由257至1,155平方呎，包括全新戶型、即一房複式連套房及兩房複式連套房。至於標準單位的面積由270至674平方呎，包括開放式、一房、兩房及三房間隔。