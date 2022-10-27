PARK YOHO Bologna今首賣60伙　一房複式戶沽清｜持續更新

《施政報告》後首個開賣的全新盤，為新地（0016）元朗錦田北PARK YOHO Bologna，今日（27日）下午2時進行首輪銷售，合共賣66伙，包括60伙價單單位，折實售價由390.89萬元起，另6伙招標。項目累收2,577票，超額認購逾41倍。



【16:40】市場消息指，暫沽28伙，可供出售的一房複式戶已沽清。

【16:12】陳永傑：首輪料可「一Q清枱」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目屬《施政報告》後首個發售的新盤，訂價回到2018年水平，加上屬現樓，符合剛性需求，貨量亦不多，他相信今日首輪銷情理想可「一Q清枱」。該行今日出席率理想達八至九成，用家為主，預計A組時段可售的逾30伙會迅速沽清，餘下單位在B組時段亦可全數被吸納。

【16:00】市場消息指，開售首小時，暫沽12伙

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【15:45】布少明：大手客擬斥1500萬購兩伙

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預期，首批單位可即日沽清，該行錄大手客連購兩伙，包括兩房及三房各一伙，料作自住，涉資約1,500至1,600萬元。另投資客比例高達三成，預期入伙後呎租可達約35元，回報約3厘；又指該行的的出席準買家以80至90後年青客較多，佔七成。

【14:45】現場所見，開售前15分鐘，設於ICC售樓處的地下電梯大堂，暫有半百準買家及代理排隊等候揀樓。

今日首輪推售於下午3時開始， 設兩組時段揀樓，優先揀樓的A組買家，須購買一個複式單位、或一個三房單位、或兩伙指定單位。而B組買家則可購不多於兩伙指定單位。

今日開賣的60伙價單單位，包括開放式佔4伙、一房戶29伙、兩房戶14伙、三房戶13伙。最平為8A座2樓D室，實用面積279平方呎、開放式，折實售價390.89萬元，折實呎價14,010元。同日推出招標的6伙，全屬特色單位，實用面積1,155平方呎。

↓PARK YOHO Bologna示範單位↓

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密度最低期數 164伙已屆現樓

新地峻巒發展項目PARK YOHO，位於元朗錦田北，涉及31座，提供逾3,000多伙。最新一期 PARK YOHO Bologna已屆現樓，提供164伙，分第8A及8B兩翼，屬七期項目當中伙數最少、密度最低。

PARK YOHO Bologna單位實用面積由257至1,155平方呎，包括連平台花園及連天台特色戶，以及全新戶型、即一房複式連套房及兩房複式連套房。若單計標準單位，面積則由270至674平方呎，包括開放式、一房、兩房及三房間隔。