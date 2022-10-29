ONE INNOVALE-Cabanna首賣113伙　恒地﹕已沽約6成單位｜持續更新

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna 今日（29日）進行首輪銷售118伙，包括113伙價單單位，折實平均呎價14,223元，折實售276.3萬元起，另推5伙地下花園特色單位招標。項目累收逾1,300票，超額近11倍。



【14:06】恒地﹕已售出約6成單位

恒地代理營業（一）部總經理林達民指出，截至今午12時46分已售出約6成單位，又指出位於E座23室﹑實用面積311平方呎的1房連衣帽間單位，已悉數售出。

【12:39】中原陳永傑料可售出80伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，是次推售單位以上車類型為主，正附合現時市場剛性需求，料今日可售出約80伙。他又指，近日股市創新低，影響投資市場，今日出席客戶九成為用家，其中約6至7組區內換樓客欲購入三房單位。

陳永傑料，10月份一手成交低於400宗，創7個月新低。11月多個新盤準備開售，上車及豪宅均有，料發展商開價亦會相當克制，他預計11月份一手成交可達1,500宗。

陳永傑指出，10月份本港一手樓成交約400宗，創7個月新低。（黃寶瑩攝）

【10：00】項目今早10時開售，準買家約在9時45分已到售樓處外排隊，待入內揀樓。

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今日售樓中心設在尖沙咀美麗華廣場一期5樓，分為大手客A組、以及「散客」B組兩個時段揀樓。其中，A組買家須購最少一伙、或最多4伙指定單位；B組買家可買最多兩伙。

今日價單發售的113伙之中，包括31伙開放式、一房及一房連衣帽間共44伙、兩房及兩房連衣帽間共26伙，另12伙三房一套連儲物室，面積186至683平方呎，折實售價由276.3萬至941.81萬元，折實呎價13,398元至15,469元。入場單位為E座1樓5室，實用面積186平方呎、開放式間隔，折實售276.3萬元。

ONE INNOVALE - Cabanna主打一房單位

ONE INNOVALE-Cabanna 涉及兩幢住宅大廈，分別為D及E座，提供565伙，單位實用面積由158至1,054平方呎，包括開放式至四房間隔。預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約八個月。