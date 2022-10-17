專訪｜宏安CEO鄧灝康：對港樓仍感樂觀　冀擺脫家族生意形象

本港樓市呈轉角市，最新樓價指數已較去年歷史高位回落7.5%，加上港銀已啟動加息，不少早前高位入市的小業主也感到壓力。宏安地產（1243）行政總裁鄧灝康接受《香港01》專訪指，只要一日加息趨勢未明朗化，未來一段時間住宅交投量都難以回升。又透露自己早前亦斥千萬元買樓收租，對港樓仍感樂觀。



而作為宏安的第二代接班人，鄧灝康表示正思考如何讓集團擺脫「家族生意」的形象，並希望將其父親「街市大王」鄧清河創立的事業繼續發揚光大。



樓價一旦跌10% 林鄭Plan置業人士即成負資產

對於近一年樓市跌勢，鄧灝康認為，樓價回落後要重新向上，需要很大動力，又指目前樓價已有一定回調，加上H按息口上升，令供樓壓力增加，相信近三至五年內買樓的人已感到壓力，「其實樓價跌10%，近年用林鄭Plan、波叔Plan 嘅置業人士已成為負資產。」

鄧灝康亦留意到，近月除了開價較平的新盤熱賣外，整體樓市氣氛都未如理想，呎價兩萬元或以上的單位銷情較慢熱。他預計，利息上升對市民構成心理壓力，每日充斥負面消息，「只要一日加息趨勢未明朗化，未來一段時間（住宅）交投量都唔會回升。」但他強調，作為發展商絕不希望看到樓市大幅波動，「我哋唔想見到今年急升15%、下年又急跌15%，其實平平穩穩、每年升3％至5%已經好開心」，並指樓價大幅波動反令投資活動更難進行。

跌市下斥千萬買樓收租 對港樓仍感樂觀

樓價指數創三年半新低，不少近年入市的小業主也「腳軟」，承受物業跌價、貶值的心理壓力。作為發展商的鄧灝康，原來近年亦有入市，斥逾千萬元買入港島區一個兩房單位作投資。置身跌市之中，他指自己對港樓仍然感到樂觀，並認為樓市雖有所回落，但縱觀市場絕大部分資產類別下挫幅度更大，如股市屢創新低，各國貨幣匯率也大幅貶值，樓市相對硬淨。

宏安地產除發展住宅樓盤外，亦持有不少收租物業，鄧灝康坦言，市場的商用物業正在調整，預計未來相關租金也不會有明顯上升，直言「三年租約如果加到10%租已經好好。」

作為宏安集團的第二代接班人、現年35歲的鄧灝康早於2011年加入公司，過去一直嘗試透過不同方式設計及銷售樓盤。惟他有感外界仍視宏安為「家族生意」，故正部署及思考如何一步提升宏安地產的形象。

他舉例，集團近年積極尋找與其他財團合作的機會，包括去年11月為鴨脷洲大街、黃大仙鳴鳳街等多個項目引入荷蘭退休基金存託機構作為合作伙伴，希望令公司更加企業化、制度化、專業化，同時引入更嶄新的思維及國際視野。

以父親「街市大王」鄧清河為榜樣

他又提起其父親、「街市大王」鄧清河的創業經過。他分享道，其父親早年於沙頭角禁區邊緣的一條偏遠小村落生活，憶起搭小巴前往港鐵粉嶺站也需要25分鐘車程，當時父親為了創業，20多歲時便攜同當時只有3歲的自己及家人一同搬往新市鎮，居於沙田第一城，隨後創立宏安集團，逐步發展房地產事業，及後又收購老牌中藥廠位元堂。

鄧灝康指，暫未有為集團設定硬性指標，但會以父親為榜樣，「佢（父親）創業好叻，我希望將佢創立嘅事業繼續發揚光大，同時繼承佢嘅企業家精神。」