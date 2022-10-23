施政報告｜甯漢豪指政府奪回土地主導權　認收地安排有改善空間

政府早前透露未來十年「熟地」供應量有3,280公頃土地，相等於兩個將軍澳大小。發展局長甯漢豪形容，是發放政府奪回土地主導權的訊息。她承認，政府收地安排有改善空間，強調日後會及早通知棕地作業者收地安排，如有需要會協助作業者覓地。



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甯漢豪今日（23日）在商台節目《政好星期天》表示，《施政報告》提出未來10年依時供應3,280公頃熟地，未計私人發展商持有的土地，首五年土地已可供興建7.2萬個私營房屋單位，較以往五年平均建6.5萬單位多。她坦言，第一次公布10年熟地供應，令政府團隊有忐忑，因為這是績效指標，除非有特殊情況，否則會如期前進。

被問及收地困難，她解釋過去數年不少收地遷拆行動都不受當事人歡迎，但今年爭取在立法會通過改善補償制度，寮屋住戶亦毋須資產審查已可「上樓」。她憶述早前探訪古洞北、粉嶺北因遷拆搬離的住戶，「我見到佢哋笑，大家有傾有講，講返當初佢哋係不遷不拆、舉牌嗰啲，最後大家上到樓，仲可以分戶……一個大家庭，可以分兩、三個公屋單位，不用經濟審查又可上樓，大家又好近，大家咪開心。」

甯：發展商在土地開發上有一定功能，但不希望有人「歎慢板」

她承認政府收地安排有改善空間，未來會盡早通知棕地作業者收地安排，完成凍結登記後及早並逐個告知他們可獲金錢補償，包括位於屯門藍地、食用冰粒生產商「德保雪粒」，如有需要會協助作業者覓地。她又指，政府造不完所有土地，發展商在土地開發上有一定功能，強調是機會處處，但不希望有人「歎慢板」。

對於發展大欖郊野公園邊陲地發展，甯解釋屬優次問題，規劃資源亦有限，但不會排除郊野公園邊陲個別地塊的發展選項，如有適合，會適時展開研究，以開拓不同土地來源。

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甯漢豪表示，政府提出單位面積要「封底」，有信心可以改善居民生活，但不敢承諾是否會令劏房絕跡，因部分市民仍有居所地點考慮。她認為，目前不應太著重計算何時才有足夠土地照顧本港住屋及發展需要，因沒有人有水晶球，強調要「不計方程式」地推動產業發展，改善市民居住和生活空間。