甯漢豪稱年底交代人工島填海　撐公私合營透明：官商勾結係靜雞雞

特首李家超早前宣讀任內首份《施政報告》，發展局今日（25日）在立法會簡介有關措施。發展局局長甯漢豪在會上指，相信12月將在立法會交代交椅洲人工島填海的詳情，包括填海範圍、財務安排等。

至於《施政報告》提到會提升公私營合作，甯漢豪不認為公私營合作等於官商勾結，「絕對不等於！官商勾結係靜雞雞做。」她認為，若公私營合作公開、透明，則完全談不上任何勾結。



▼10月20日 施政報告記者會▼



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將交代人工島填海範圍、土地用途、道路走線、財務安排

甯漢豪表示，交椅洲人工島將填海1,000公頃，現時已進行約一年前期研究。她相信，12月會在立法會交代填海範圍、土地用途及發展參數、主要鐵路及幹道走線、財務安排的可行性。

她強調，希望交椅洲人工島明年可開展環評程序，並在2025年開始填海。她舉例，從前發展東涌新市鎮時，由研究直至開始填海，合共用了6年時間，她期望交椅洲人工島可「提速」，爭取只需用4.5年便能開始填海。

將軍澳137區研究近岸填海 提供社區設施用地

此外，《施政報告》宣布將啟動發展將軍澳第137區。甯漢豪說，將研究在137區附近作近岸填海，但強調高密度發展只會集中在137區，日後近岸填海用地會提供社區設施，例如休憩用地、承載將軍澳延線等。她希望今年年底可公佈土地的用途建議，並在2025年動工。

▼10月19日 特首李家超首份施政報告懶人包▼



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無排除發展郊野公園邊陲地

甯漢豪強調，政府從無排除郊野公園邊陲地作為發展土地來源，又指《施政報告》已提及檢視255公頃的綠化地帶，惟有關工作未完，倘要10年內變成熟地，須立即啟動工程研究及城規程序，故暫時未有確切時間表檢視個別郊野公園邊陲地塊，「但我哋無排除過，會適時。」

她又指，發展郊野公園邊陲土地，絕對不等於政府決定開發郊野公園，「就算我地睇，都係睇個別郊野公園嘅地塊。」甯說，政府不會就所有郊野公園的土地開展研究，又稱此舉「不切實際」。

此外，民建聯立法會議員劉國勳在會上指出，本港尚有6,500公頃的綠化地帶未作研究，被問及政府會否有時間表，甯漢豪透露，預計明年內會完成相關檢討，但相信未必全部可作高密度房屋發展。她又舉例指，大嶼山南現有1,000公頃綠化地帶，當中或可用作康樂、鄉郊旅遊等。

▼10月19日 李家超公布上任後首份施政報告▼



公私營合作不等於官商勾結

至於《施政報告》提到會提升公私營協作，工程界立法會議員盧偉國認為是正確態度，又批評特區政府在過去20年跌入「陷阱」，「乜嘢都驚官商勾結。」

甯漢豪回應指，不認為公私營合作等於官商勾結，「絕對不等於！官商勾結係靜雞雞做。」她認為，若公私營合作公開、透明，則完全談不上任何勾結。她又指，日後將與相關政策局研究，考慮發展時利用私人業權人的能力。

被問及公私房屋比例會否調整至「六四分帳」，甯稱「土地共享先導計劃」至今已收到5個申請，又透露尚有潛在申請正與發展局溝通，故認為現時的「七三比」未有令發展商卻步。

奪回土地供應主導權並非與私人土地「鬥多」

另外，甯漢豪曾表示，政府已奪回土地供應主導權，被問及政府要多少土地儲備才足夠，甯回應指，主導權並非與私人土地「鬥多」，強調有關土地必須有發展潛力，「唔係話邊個越多就越主導。」她指，希望公眾可見到政府會全方位自行主導造地。