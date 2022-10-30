中原：料全年整體買賣約6.3萬宗 將創32年歷史新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，截至10月26日止，今年10月份整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄3,831宗及274.7億元，預計全月錄4,500宗及320億元，將較9月份的4,835宗及347.7億元，分別下跌6.9%及8.0%，宗數將創2022年3月3,828宗後的七個月新低，金額將創2020年1月290.4億元後的33個月新低。

受加息及經濟不穩影響，整體樓市氣氛淡靜，買家趨向觀望，以致登記量回軟。港股大跌，以及拆息持續上升兼創新高，對樓市的影響將於11月的登記數字才開始反映。

今年首十個月整體樓宇登記暫錄51,729宗，總值4,930.6億元，估計2022年全年宗數約63,000宗，將創1991年開始有全港數據以來32年按年歷史新低，打破2013年的70,503宗舊最低紀錄。

10月一手交投量跌逾50%

一手私人住宅方面，截至10月26日止，10月份暫錄628宗，總值52.2億元。預計全月約有700宗及60億元，將較9月份的1,418宗及104.0億元，分別顯著下跌50.6%及42.3%，宗數及金額將自2022年4月的257宗及36.2億元之後，同創六個月新低。反映9月期間發展商減慢推盤步伐，導致宗數回落至一千宗以下。

至於首十個月一手暫錄9,595宗，總值1,039.3億元，估計全年約11,000宗及1,200億元，將創2013年全年9,753宗及922.72億元後的九年新低。

10月份登記宗數暫時最高的新盤是粉嶺北One Innovale第2期One Innovale Bellevue，暫錄291宗及14.80億元；第二位是天水圍Wetland Seasons Bay第3期，暫錄146宗及9.78億元。第三位是啟德Miami Quay I，暫錄28宗及2.94億元。

二手買賣連續四個月維持約二千宗水平。（李澤彤攝）

二手私人住宅方面，截至10月26日止，10月份暫錄1,909宗，總值172.8億元，預計全月約有2,200宗及195億元，將較9月份的2,215宗及181.3億元，分別輕微下跌0.7%及上升7.6%。買賣連續四個月維持約二千宗水平，顯示二手市道持續疲弱。

首十個月二手暫錄27,279宗，總值2,435.7億元，估計全年約33,000宗及2,900億元，宗數將跌穿2016年34,657宗低位，有望創1996年有紀錄以來27年歷史新低。

大型屋苑方面，截至10月26日止，10月份沙田第一城暫錄31宗（共1.55億元）、嘉湖山莊暫錄28宗（共1.50億元）、美孚新邨暫錄19宗（共1.39億元）及太古城暫錄12宗）共1.39億元）。