樓價由高位回落9%　陳永傑：去年九成按揭上車人士將面臨負資產

差估署今日公布9月份樓價指數，創逾三年半新低，而今年首九個月樓價亦已累跌逾8%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月指數主要反映8月份成交，9月股、樓齊跌，香港亦開始步入加息周期，料下月公布的10月份樓價指數跌勢會加劇，若第四季缺乏利好消息，料全年樓價跌15%。



料第四季樓價將下調6% 全年估跌15%

陳永傑指，9月份香港上調按揭息率，令成交量及樓價跌勢加劇，9月份僅錄約605宗一手成交，10月份一手成交量更是慘不忍睹，截至昨日（26日）僅錄約203宗一手成交。而上周公布的《施政報告》，未有為樓市「減辣」，樓價跌勢未見轉向，下周美國將議息，再加息0.75厘機會甚高，屆時香港按揭息口將進一步向升，若第四季欠缺樓市利好消息，以樓價每月下調2%的速度，料第四季樓價將下調6%，全年下跌15%。

而樓價自去年高位至今已下調約9%，陳永傑指，若去年以九成按揭入市的上車客，很快將面臨負資產。

負資產及銀主盤量增加 成樓市警號

據中原紀錄，現時銀主盤放盤委託達200個，是十三年新高，陳永傑表示，若樓價持續下跌，銀主盤數量將以複式遞增，至年尾或增至1,000個。負資產及銀主盤量增加，已為樓市響起警號。

若情況惡化下去，或會為金融機構造成衝擊。事實上，今年除了樓價錄得跌幅外，成交量更低至不正常水平，預測今年首十個月，一、二手私人住宅買賣登記僅37,237宗，平均每月僅3,723宗，預測2022年全年一二手私人住宅僅44,000宗成交，創1996年有紀錄以來歷史新低。陳永傑再次呼籲政府適時適度「減辣」。