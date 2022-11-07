荃灣名逸居劈價20%即吸10組客洽購　街坊700萬接貨｜單位直擊

二手樓市頻錄劈價沽貨，荃灣名逸居一伙由投資者持有的兩房單位，因租客遷出，今年5月份起「由租轉賣」，改以878萬元放售。放盤約半年，業主近日狠劈兩成至700萬元即成功沽出單位。



代理：成交價重返2017年中樓價水平

美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，上述成交為名逸居1座中層C室，實用面積530平方呎，兩房間隔，今年5月份推出放盤，初時叫價878萬元，一直未獲承接。直至近日業主劈價兩成至700萬元，即吸引超過10組買家參觀及洽購，最終由同區租客以700萬元奪得單位，成交呎價約13,208元。鍾家豪指，上述單位成交價已重返2017年中的樓價水平。

↓↓名逸居成交單位直撃↓↓

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低網上銀行估價10%至13%

鍾家豪又表示，上址原業主早於2011年以330萬元買入單位，是次縱然大幅劈價易手，帳面仍獲利360萬元，物業升值約1.1倍。此外，單位過去一直用作收租，每月租金收入約1.75萬元。

翻查網上銀行資料，上述單位滙豐銀行估價為777萬元，而中銀則805萬元，即最新成交價較估價低10%至13%。從相片可見，單位連有少量裝修，廚廁企理。

名逸居由恒隆發展，早於2002年入伙，設3座共657伙，實用面積526至779平方呎。屋苑旁邊為荃灣地標、俗稱熊貓酒店的悅來酒店，前方則為仁濟醫院。