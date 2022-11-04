沙田第一城一個月錄10宗蝕讓　三房業主實蝕125萬離場｜單位直擊

撰文：蔡偉南
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新界大型藍籌屋苑頻頻錄得蝕讓個案。沙田第一城近一個月已錄得至少10宗帳面蝕讓個案，屋苑一伙三房戶新近再以蝕讓價賣出，成交價623萬元，較三年前入價帳面貶值12%。計及其他使費、雜項成本，料實蝕金額接近125萬元。

美聯物業聯席區域經理翁凱傑指，上述成交為沙田第一城22座中低層C室，實用面積484平方呎，三房間隔，新近以623萬元沽出，成交呎價12,872元。據放盤相片，單位現況交吉，內部裝修新淨，大門、地板及牆身油漆狀況不俗，至於單位景觀開揚，但以城市景為主。

2019年買入價708萬　帳面蝕12%

原業主於2019年9月份以708萬元買入該單位，是次易手帳面貶值85萬元，蝕幅高達12%。若計及原業主買入時支付的稅款26.55萬元，以及買賣兩次佣金支出共13.31萬元，實蝕金額高達接近125萬元。

↓↓沙田第一城22座中低層C室放盤相片↓↓

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同座低三層C室上月620萬沽　蝕幅逾兩成

自10月份起，沙田第一城至今已錄得約10宗帳面蝕讓個案，蝕讓幅度介乎1%至21%。當中包括一宗同為沙田第一城22座的低三層C室，實用面積同為484平方呎、三房間隔，以620萬元易手，呎價12,810元。

原業主於2018年5月以799萬元購入上址，持貨四年，現帳面蝕約179萬元，貶值逾兩成。若連同佣金等使費，料實蝕逾220萬元。

沙田第一城。（資料圖片）
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