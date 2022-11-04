老業主遭家人催賣樓移民　20萬翻新吸客　終累劈30%沽葵涌廣場

有「平民天堂」之稱的葵涌廣場，商場上蓋屋苑有年老業主被家人催促盡快賣樓移民，新近以低估價約10%賣出三房單位，成交價661萬元，呎價僅約12,810元。是次成交價更較去年放盤進取叫價930萬元，低足足三成。

中原資深分區營業經理許偉業表示，上述成交為葵涌廣場1座低層H室，實用面積516平方呎，採三房間隔，由一位年屆約70歲的年老業主持有，早於2021年推出放盤，叫價930萬元，由於當時業主並不急賣，因此叫價進取，但也令單位一直無人問津。

去年進取叫價930萬 無人問津

惟最近兩個月市場減價割愛、劈價沽貨個案不絕，該名老業主同時亦被家人催促賣樓移民，因此近月多次調整叫價至728萬元，不過仍未能成功吸引買家。

↓↓葵涌廣場1座低層H室放盤相片↓↓

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兩個月前花費20萬翻新單位吸客

直至近日，該單位才獲正在租樓的年輕夫婦洽購，該對年輕夫婦見近期樓價跌幅顯著，而該單位內部裝修新淨，因此大膽鋤價，出價650萬元洽購，並希望與業主相約會面直接傾談。據悉，原業主近一年一直未能成功賣樓，在兩個月前花費約20萬元為單位進行翻新，因此單位內部新淨企理。

年輕夫婦大膽鋤價 望與業主相約直接傾談

最終老業主見年輕夫婦誠意十足，同時亦願意略為提價，單位最終661萬元沽出，較去年最初叫價累積劈價29%或269萬元，成交呎價約12,810元。據了解，原業主早於2015年7月以580萬元購入上述單位作收租用途，是次帳面仍獲利81萬元或14%。

翻查網上銀行估價資料，該單位滙豐銀行估價為734萬元，而中銀則為728萬元，反映最新成交價661萬元，較估價低9.2%至10%。