移民賣樓｜粉嶺御庭軒豪裝特色戶523萬沽　3年實蝕逾百萬

二手市場疲弱，粉嶺御庭軒一伙低層豪裝特色戶，趁三年額外印花稅（SSD）期限「鬆綁」即沽貨，業主連使費料蝕約104萬元離場。

涉及單位為6座低層連平台戶，屬兩房間隔，實用面積460平方呎，連約158平方呎平台，附約60萬元豪華裝修。據知業主因移民而急放盤，最初以610萬元放盤，及後終以523萬元易手，成交呎價11,370元，累減87萬元或14%。

中原地產分行區域營業經理麥家寶表示，上述新買家為新婚客，見業主提供合理議價空間，亦可省卻一筆裝修費用，即購入單位上車自用。

據悉，原業主則於2019年11月以598萬元購入上址，持貨三年，是次轉手帳面蝕讓約75萬元，單位期內貶值12.5％。若計及入市時繳稅約17.9萬元，及買入賣出佣金共約11.2萬元， 料實蝕104萬元離場。

粉嶺御庭軒低層豪裝特色戶523萬元沽，持貨三年料實蝕104萬元。

尚悅兩房508萬沽 創屋苑一年半新低

另外，元朗尚悅有業主為套現換樓，以508萬元沽兩房，持貨五年，帳面微賺8.5萬元。如計及基本使費， 料明賺實蝕近17萬元離場，

中原地產副區域營業經理王勤學表示，成交為元朗尚悅2座高層D室，實用面積424平方呎，兩房間隔，單位外望開揚景。業主因有意套現換樓，今年9月以530萬元放盤，新近獲一對年輕情侶以508萬元買入，呎價11,981元，成交價創屋苑「大兩房」一年半新低。

據個別銀行就上址的網上估價為601萬及620萬元，即新成交價較估價低約15%至18%。參考同座另一伙中高層H單位、實用面積同樣為424平方呎、兩房， 對上一宗成交為今年9月中旬，以572萬元沽出，同類戶型一個多月跌價約11%。

據悉，原業主於2017年6月以499.5萬元買入單位作自住用，持貨五年，是次轉手帳面賺8.5萬元，單位期內升值1.7％。惟計及入市時繳稅約14.9萬元，及買入賣出佣金共約10.07萬元， 料明賺實蝕近17萬元離場。