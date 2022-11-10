葵涌荔崗街商住地明截標　測量師下調估值逾20%　低至9億

賣地市場吹淡風，近月政府官地及市建局重建項目均以低於估值下限約一成批出。將於明日（11日）截標的葵涌荔崗街商住地皮，其最新估值亦較兩個月前公布招標時，回落超過20%。最新估值下限低至約9億元，每呎樓面地價料約4,000元起。

綜合市場最新資訊，上述地皮估值介乎約9億至20億元，每呎樓面地價料約4,000至8,000元。參考地皮在9月份公布推出招標時，當時市場的估值介乎約15億至25億元，即每呎樓面地價約6,000至10,000元，反映市場人士已大幅調低地皮估值約20%至33%。

賣地表現令人「大跌眼鏡」 發展商取態趨保守

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，該行早前預計荔崗街商住地皮的估值為14億至16億元，不過近月賣地市場表現令人「大跌眼鏡」，無論大型、中型以至小型發展商的取態也轉趨保守，故下調荔崗街地皮的估值至9億至9.6億元，扣除社區設施面積後，即每呎樓面地價料約4,000元至4,300元，下調幅度達36%。

堅尼地城官地、市建局項目均低估值下限10%批出

事實上，堅尼地城西寧街及域多利道一幅蚊型住宅官地，昨以近4.4億元批出，每呎樓面地價僅約9,500元，不僅較估價下限低約一成，亦為港島地價近八年來的新低。

至於10月底，市建局旗下土瓜灣榮光街／崇安街發展項目，以約23.88億元批出合作發展合約予信置（0083）及招商局置地（0978）組成的財團，每呎樓面地價約8,571元，亦低市場估值下限約9.8%，並較今年3月批出的同區另一項目低近25%。

荔崗街用地，位於葵涌半山，鄰近夾屋浩景臺。（地政總署資料）

中標財團需建公共交通總站、展能中心等設施

美聯測量師行董事林子彬則認為，荔崗街商住地皮規模適中，入場門檻不高，料興建中小型單位為主，預期除大型發展商外，亦會吸引中小型財團入標參與。不過，他補充指，受近期經濟環境及市況偏軟影響，估計發展商出價會較為審慎。按賣地條款，項目需興建配套設施，包括公共交通總站、展能中心和嚴重弱智人士宿舍，料會反映在入標價上。

位處半山 往鐵路站需小巴接駁

明日截標的葵涌荔崗街葵涌市地段第515號用地，位於葵涌半山的荔崗街，鄰近夾屋浩景臺，位處半山，前往港鐵荔景站需小巴接駁，車程約5至7分鐘。而項目未來落成後，料住宅單位可望開揚山景，少部份單位望昂船洲及貨櫃碼頭一帶海景，惟部分單位景觀或受浩景臺及紀律部隊宿舍阻擋。

地盤面積約41,764平方呎，最高可建總樓面約250,590平方呎。地皮作非工業（不包括私人住宅、倉庫、酒店及加油站）用途的最高樓面面積則按照賣地條件中的相關特別條件計算。