未等及鐵路開通　白石角屋苑連環爆蝕讓　雲滙三年蝕127萬

新一份《施政報告》提到正規劃東鐵線科學園／白石角車站，目標在2033年或之前通車 ，對區內居民是一大喜訊，惟個別業主未等得及通車，便率先沽貨止蝕離場。其中區內半新屋苑雲滙、嘉熙均出現損手個案。



中原地產分行資深區域營業經理方翰達表示，最近樓市跌勢轉急，不少業主擴大減幅求售，其中白石角雲滙1期6座低層B2室，實用面積646平方呎，三房間隔，業主原開價950萬元放售啤位，最終減至888萬元沽出，呎價13,746元，累減62萬元或6.5%。

方翰達指，原業主於2019年2月以約1,015萬元一手購入單位，持貨三年多，現帳面蝕約127萬元離場，單位期內貶值約13%。

此外，位於雲滙旁邊的另一半新屋苑嘉熙，亦錄得一宗損手個案，屋苑3座中層B室，實用面積489平方呎，兩房間隔，原以約850萬元放盤，日前議價後以738萬元易手，呎價15,092元。據了解，新買家為用家，見屋苑樓齡較新，叫價合理，即購入自用。而原業主於2018年以795萬元購入單位，持貨四年，是次沽貨帳面蝕約57萬元離場，貶值約7%。

有代理指，市況轉淡，加上區內即將有全新樓盤推售，位置更靠近未來的科學園／白石角車站，為免競爭，二手業主寧願加快賣樓止蝕離場。上述兩屋苑同樣於2020年左右入伙，與未來東鐵線科學園／白石角車站相隔一條吐露港公路。