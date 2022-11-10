居屋王富榮花園三房550萬沽　較去年高位低34%｜單位直撃

有「居屋王」之稱的旺角富榮花園錄得一宗低價成交，屋苑一伙三房戶以未補地價550萬元沽出，較去年中同屋苑同類戶型高位約837萬元，大幅回落33%或近287萬元。



漢龍地產陳宗健指，上述成交為富榮花園5座低層G室，實用面積592平方呎，採三房間隔，向南、望園景。單位在今年7月推出放盤，初時叫價660萬元，不過一直未獲承接，直至近日累減110萬元或16.7%至以550萬元沽出，由外區用家承接，成交呎價9,291元。

原業主早年低價買入 願意「平買平賣」

陳宗健指，上述單位成交價大約低市價5%至8%，原業主為自用人士，預計賣樓後套現再換樓。他又指，業主早年低價入市，故願意「平買平賣」。而近月富榮花園所錄得三房低價成交，主要為景觀較差、樓層較低的較低質單位，成交價介乎520萬至550萬元水平。

↓↓富榮花園單位直撃↓↓

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據了解，上址原業主早於1998年以187萬元購入單位，是次雖以低價出售，但帳面仍獲利363萬元或約1.94倍。

去年同類三房高層戶 未補地價近837萬

翻查過去成交紀錄，去年樓價高位時，富榮花園曾錄得一宗同類型三房大單位成交。屋苑5座中層A室，實用面積592平方呎的三房戶，去年8月份以未補地價836.8萬元沽出，成交呎價14,130元。若以最新同類三房戶比較，新成交價較去年7月大幅低286.8萬元或34%。

而今年6月份，屋苑另一伙12座高層D室，實用面積同為592平方呎的三房戶，未補地價成交價693萬元，呎價11,706元。