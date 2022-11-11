CCL連跌5周至164.78點　按周微跌0.08%　重回2017年水平

中原城市領先指數CCL最新報164.78點，創256周新低，重返2017年12月水平，按周跌0.08%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，自11月加息後，本周的中原經紀人指數CSI（住宅售價）連續2周處於30點以下；中原估價指數（主要銀行）CVI亦連續7周處於10點以下谷底。兩個指數持續低企，預示樓價跌勢未止，CCL跌幅有可能進一步擴大。

黃良昇估計，CCL短期下調目標是160點。而CCL（中小型單位）將會率先下試160點低位，是四大整體指數中最先達到。至於 11月3日加息後的市況，將於11月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL中小型單位料率先下試160點低位

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報164.83點，創259周新低，重返2017年11月水平，按周跌0.10%。CCL（中小型單位）報162.97點，創259周新低，重返2017年11月水平，按周跌0.16%。CCL（大型單位）報173.60點，按周升0.28%，但仍為89周次低，繼續於2021年2月水平徘徊。

四區樓價三升一跌，新界西CCL_Mass跌破2019年低位，報152.23點。

按地區劃分，四區樓價三升一跌，新界東CCL_Mass報177.16點，為197周次低，按周升0.95%。港島CCL_Mass報169.11點，為262周次低，連跌4周後單周升1.28%。九龍CCL_Mass報157.43點，為262周次低，連跌4周後單周升0.40%。

四區樓價三升一跌

至於新界西CCL_Mass跌破2019年低位，是最後一個跌破低位的四區指數。新界西CCL_Mass報152.23點，創251周新低，重返2018年1月水平，按周跌2.93%，跌幅10周以來最大，連跌2周共5.62%。

總結，樓價走勢持續向下，三大整體指數齊跌五周，CCL累跌3.42%，CCL Mass累跌3.45%，CCL（中小型單位）累跌3.57%。其中，CCL（中小型單位）最接近160點目標低位，現時僅相差點2.97點或1.86%。CCL相差點4.78點或2.99%。CCL Mass相差點4.83點或3.02%。