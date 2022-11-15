新居屋向隅客475萬購黃大仙靚裝兩房　呎價逾1.1萬｜單位直擊

新一期居屋合共7個屋苑今早進行揀樓，有早前抽籤落空的新居屋向隅客，轉投二手居屋市場，新近斥475萬元購入黃大仙居屋鳳禮苑兩房戶，貪其有靚裝修，成交呎價逾1.1萬元。

業主放盤九個月 累減175萬求售

富誠地產高級物業顧問羅文通表示，是次成交為黃大仙鳳禮苑A座低層3室，實用面積407平方呎，屬兩房間隔，座向西南、望內園景。業主於今年1月底在自由市場以650萬元放售，因單位連靚裝修，故放售初期叫價略為進取。及後因市況變差，業主決定減價。

前後放盤約九個月，業主合共五度減價、累計減175萬元或27％，單位終以475萬元在自由市場上成交，呎價約11,671元。

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上車客擬付三成首期入市

羅文通續指，新買家為區外上車客，曾抽新一期居屋，惟落空，遂轉投二手市場，見上述鳳禮苑單位連有裝修，計劃以三至四成首期入市，購入自住。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為541萬元，恒生則為550萬元，即最新成交價較估價低12%至14%。

不過，參考鳳禮苑近期錄得的一伙同類單位成交，為A座高層10室，上月以485萬元易手，呎價11,916元，成交呎價相若。

而原業主於2012年9月以288萬元在自由市場買入上址，持貨十年，是次轉手帳面獲利約187萬元，單位期間升值近65%。