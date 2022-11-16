獲父母資助首期　年輕上車客710萬購將軍澳中心兩房｜單位直撃

二手業主議價空間擴大，有年輕客趁機上車，斥約710萬元買入將軍澳中心兩房單位，並獲得父母資助部分首期。美聯物業助理營業董事冼國章表示，是次成交為將軍澳中心13座高層D室，實用面積465平方呎，兩房間隔。



父母幫手睇樓兼資助首期

單位業主因有意移民，於今年8月以820萬元放盤，見近月市況下滑，決定減價，終以710萬元沽貨，呎價15,268元，即放盤逾三個月累減110萬元或約13%。據知，新買家為年輕首置上車客，由父母幫手睇樓，有感上址合適，加上價錢較銀行估價低約一成，遂決定入市，並獲父母資助部分首期。

↓↓將軍澳中心成交單位直撃↓↓

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據中銀就上址的網上估價為815萬元，而恒生則為785萬元，即最新成交價較估價低約10%至13%。據悉，原業主在2006年2月以265萬元購入上述單位，持貨逾十六年，是次轉手帳面獲利445萬元，單位升值近1.7倍。

從相片可見，單位內有簡單裝修，廚廁尚算企理，單位外望為內園景及樓景。

此外，將軍澳中心新近亦錄得一宗三房低價成交，中原地產分行經理黃仕斌表示，有6座高層F室，實用面積680平方呎，三房套房間隔，望開揚市景，最初開價1,200萬元，終累減價312萬至888萬易手，呎價僅約13,059元，為屋苑今年呎價新低。