本地富豪貝沙灣洋房38萬租出　簽五年死約　回報僅1.26厘

原由佳兆業（1638）相關人士持有的薄扶林貝沙灣洋房銀主盤，在今年7月份以3.63億元售出予一名本地富豪，成交呎價接近9.2萬元，成交價及呎價均創貝沙灣的新高紀錄。該幢洋房最新簽下五年死約，以每月租金約38萬元租出，租金回報約1.26厘。

新租戶為非本地註冊公司 呎租96元

上述洋房為貝沙灣第三期貝沙徑17號屋連屋頂平台及車庫，洋房樓高兩層，實用面積約3,953平方呎，設四房四套間隔，附有私人花園及天台。

資料顯示，該幢洋房在11月簽下一份新租約，物業以每月38萬元租出，租約為期五年，由2022年11月初至2027年11月初，隨後租戶可選擇再續租兩年。至於新租戶為一家非本地註冊公司。以最新租金計算，成交呎租約96元。

↓↓貝沙灣貝沙徑17號屋↓↓

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曾由佳兆業持等有 5月淪銀主盤被放售

上述貝沙灣洋房原由佳兆業（1638）相關人士持有，不過在今年5月份淪為銀主盤，遭接管人委託代理放售，並在7月份以3.63億元沽出，成交呎價約91,829元，承接買家為一名本地富豪。

值得留意，該富豪入市時，在同月先以1.82億元內部轉讓賣出手持的中半山寶雲閣三個單位及車位，「甩名」後恢復首置名義，再購入上述貝沙灣洋房，短短數天「一出一入」，成功慳稅達3,900萬元。