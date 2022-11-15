9月私樓落成量2672伙　按月急升2.7倍　創七個月新高

綜合屋宇署資料顯示，9月份私人住宅落成量錄2,672伙，較8月份730伙，按月大升約266%，並創七個月新高。數字急升主要因月內有大型項目落成，包括大圍站柏傲莊 I（783伙）及柏傲莊 II（1,415伙）。

其餘落成項目包括九龍城瓏碧（190伙）、鴨脷洲逸南（138伙）、屯門青霞里8號（80伙）、土瓜灣美善同道6至10號（48伙）、寶珊道23號（16伙）、山頂道項目（1伙）及窩打老道項目（1伙）。

首九個月近1.66萬落成 佔全年預測73%

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，若以今年首九個月累計，落成量合共16,597伙，比去年同期11,168伙按年增加約48.6%，比起去年全年14,386伙計，亦高出約15.4%，佔差估署今年全年預測22,851伙約72.6%。

據美聯物業房地產數據及研究中心估計，今年落成單位最終約有兩萬伙。

然而，今年首九個月落成量雖已超越去年全年，惟當中不少單位已經售出。據資料，截至今年11月14日止，今年首九個月落成的16,597伙中，已售出單位有約11,512個，即售出單位佔69.4%。

若以新界與市區劃分，今年首九個月新界區共有10,869個私人住宅單位落成，當中已售出約8,689個單位，即售出率達79.9%；至於港島及九龍方面，同期合共有5,728個單位落成，當中則售出約2,823伙，售出約49.3%。