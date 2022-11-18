CCL按周跌1.5%　重返17年11月水平　黃良昇﹕18周內樓價累挫逾1成

中原城市領先指數CCL最新報162.31點，創262周新低，重返2017年11月水平，按周跌1.5%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇更指出，近18周，CCL走勢持續向下，整體樓價跌幅已超過一成。



中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.12點，創263周新低，重返2017年10月水平，按周跌1.64%。CCL（中小型單位）報160.51點，創263周新低，重返2017年10月水平，按周跌1.51%。

在最近18周CCL累跌10.35%，CCL Mass累跌11.05%，CCL（中小型單位）累跌11.01%，CCL（大型單位）累跌7.29%。港島CCL_Mass累跌12.91%，九龍CCL_Mass累跌11.05%，新界東CCL_Mass累跌10.48%，新界西CCL_Mass累跌9.39%。

施政報告後首周，CCL（中小型單位）率先到達160點水平，最新報160.51點，距離160點僅相差0.51點或0.32%。CCL相差點2.31點或1.44%。CCL Mass相差點2.12點或1.33%。未來幾周公佈的CCL將反映11月加息後的市況，需密切關注。

港島CCL_Mass報跌幅488周最大

CCL（大型單位）報171.09點，創107周新低，重返2020年10月水平，按周跌1.45%，跌幅12周以來最大。本周CCL（大型單位）跌破2019年自己低位（171.36點），是八大指數中最後一個跌破低位的指數。

四區方面，中秋後近6周，港九市區樓價持續下跌，同樣錄5周跌1周升，港島CCL_Mass累跌7.03%，九龍CCL_Mass累跌5.01%。新界兩區樓價則反覆回落，但幅度顯著加大。新界東CCL_Mass錄4周跌2周升，累跌4.54%；新界西CCL_Mass錄3周跌3周升，累跌3.26%。

港島CCL_Mass報161.54點，創297周新低，重返2017年3月水平，按周跌4.48%，跌幅488周（即2013年7月）以來最大。新界東CCL_Mass報171.92點，創255周新低，重返2017年12月水平，按周跌2.96%，跌幅213周（即2018年10月）以來最大。九龍CCL_Mass報156.21點，創271周新低，重返2017年9月水平，按周跌0.77%。新界西CCL_Mass報154.11點，為199周次低，重返2019年1月水平，按周升1.23%，連跌2周後回升。