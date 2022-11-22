租樓攻略｜6個新盤入伙　月租最平9500元起　1.5萬可住鐵路上蓋

臨近年尾，仍有多個全新盤準備入伙，涉及約6個屋苑。供應重鎮仍是日出康城，兩大屋苑準備交樓。其中，海茵莊園現有約70多個放租盤，最平叫租9,500元起。此外，鐵路盤如黃竹坑站晉環、大圍站柏傲莊亦準備入伙。隨著放租盤源增多，料當區租金勢受壓。



LP10放租盤約30個 兩房叫租1.5萬起

日出康城LP10合共提供893伙，位置極靠近下月通車的將軍灣跨灣連接路，日前已經收樓。香港置業首席分區董事劉浩勤指，目前LP10有近30個單位放租，兩房為主，平均叫租由1.5萬至4.8萬元，呎租由35元至45元不等。

當中最平一伙兩房戶，位於1B座低層C室，面積484平方呎，現叫租1.5萬元，呎租31元。至於收樓後，錄得首宗租賃為1B座低層A室，實用面積796平方呎、三房套房，以2.1萬元租出，呎租約26.4元。

海茵莊園204呎開放式 叫租9500元起

至於鄰近的另一屋苑海茵莊園，全盤1,556伙，至今沽出500多伙。屋苑近日開始分批交樓，目前約有70多伙放租盤，由於單位面積細，入場門檻亦較低，月租1萬元以下有選擇。入場單位有1座低層A7室，實用面積204平方呎，現叫租9,500元，呎價約46.6元。

柏傲莊 I 近百個放租盤 一房入場1.55萬起

至於大圍站柏傲莊 I 下月陸續入伙，目前已約有100個放租盤，一房戶入場租金約1.55萬元起，面積306平方呎，位於1期3B座中層F室。

中原地產分行區域營業董事黎宗文表示，柏傲莊 I 至今暫錄約9宗預租，最新為1期2A座中層D室，實用面積350平方呎，一房間隔，原開價1.75萬元，議價後以1.6萬元租出，呎租45.7元。新租客為專業人士。業主享約2.5厘租金回報。

柏傲莊 I 目前約有100個放租盤。（圖為兩房示範單位）

另一鐵路盤為吸引不少名人入市的黃竹坑站港島南岸1期晉環，最快下月入伙，現市場上約有20個放租盤，最平叫租由2.4萬元起，為中層一房戶，面積383平方呎，呎租62.7元。

跑道區首個入伙盤 叫租1.6萬起

至於啟德PARK PENINSULA首個入伙盤、維港1號，原定明年3月落成，但發展商提早交樓，或可於下月入伙。目前約有15個放租盤，多為一、兩房戶。現時入場租金為1.6萬元，位於1B座低層G室，實用面積338平方呎、一房，呎租47.3元，暫未聞有預租。

至於馬鞍山SILVERSANDS近日入伙，本月初錄得一宗預租個案，為5B座中層D室，實用面積約458平方呎，兩房間隔，以1.75萬元租出，呎租約38.2元。業主擁租金回報約2.2厘。目前僅有兩伙放租盤。

臨近年底，加上明年1月中下旬已是農曆新年，上述提及的多個入伙盤，大部分涉逾千伙，租盤供應量驟增，市場短期未必能消化，料同區租金將持續受壓。