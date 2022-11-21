米芝蓮食府紛轉上樓經營　家全七福40萬租尖沙咀H Zentre半層

疫情下，餐飲業改變經營模式，知名食府亦「上樓」發展、進駐銀座式商廈。今年初首度「摘星」的粵菜家全七福酒家，早前以每月約40萬元租用尖沙咀H Zentre 7樓逾8,000平方呎樓面，呎租約48元；另一著名粵菜大班樓早前亦棄用中環地舖，改租上環THE WELLINGTON 3樓全層，呎租同樣低於50元。



市場消息指，尖沙咀中間道15號H Zentre 7樓701及702號舖，建築面積約8,290平方呎，佔該層逾半樓面，並連逾千呎平台，早前有由家全七福承租，月租約40萬元，呎租約48元。該店將於明年1月中開業。

家全七福由有「富豪飯堂」之稱的福臨門前主理人「七哥」徐維均於2013年創辦，為高級粵菜食府，總店設於灣仔粵海華美灣際酒店，另上海及北京亦有分店。今年初，家全七福首奪香港米芝蓮一星榮譽，成為本港52間一星餐廳之一，未知是否因而擴充，在九龍區開設分店。

參考銀座式商廈H Zentre之前成交呎租約由60至67元，如仁安醫院2020年中承租3層全層樓面，包括地庫1樓、9及12樓，總面積共4.5萬平方呎，月租約299.7萬元，平均呎租約67元。而與家全七福同層的另一租戶為火鍋店無老鍋，約佔5,000餘平方呎樓面。

大班樓、BELON棄守中環地舖

事實上，近一年多間米芝蓮食府亦轉移陣地，移師至樓上舖經營，如2021年贏得「亞洲五十大餐廳」第一名的米芝蓮一星餐廳的大班樓，2009年開業後一直位於中環九如坊地舖，涉及兩層。

惟今年9月底，大班樓已搬往上環威靈頓街198號銀座式商廈THE WELLINGTON 3樓重新開業，全層的建築面積約4,176平方呎，月租約20萬元，呎租約48元。由於店面較舊時少兩成，現在更是一位難求，訂枱預約至明年3月底已滿。

至於法國菜BELON，同為今年新上榜的米芝蓮一星餐廳，原於中環蘇豪伊利近街41號地舖開業，去年亦已遷至同區伊利近街1至5號永利大廈1樓，樓上為住宅。至於其他今年新上榜的米芝蓮餐廳，除灣仔甬府位於地舖外，其他如Mono、Hansik Goo、Whey等均在銀座式商廈內經營。