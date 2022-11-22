太古EIGHT STAR STREET新增3%折扣　擬推三房招標　指引價4888萬

太古地產（1972）灣仔EIGHT STAR STREET已屆現樓，今日（22日）開放兩個現樓示範單位予傳媒參觀。太古地產住宅業務董事杜偉業表示，項目短期再作新銷售部署，擬以招標形式推售一伙高層三房戶，為21樓A室，實用面積913平方呎，招標期由11月底至明年1月份，單位指引價為4,888萬元。另推4個價單單位，並新增3%折扣。



杜偉業：對樓市有信心、料長遠健康發展

對於近一年整體樓市出現回落，杜偉業表示，不想推測樓市走向，但認為受整體經濟環境、加息因素影響，樓市出現波動屬正常情況。他又認為，市場對住宅需求龐大，對香港樓市有信心，料長遠健康可發展。

他又指，EIGHT STAR STREET將更新價單，推出4個價單單位，包括一房至兩房戶，實用面積431至555平方呎，發展商將為該4伙的買家提供3%的折扣。

灣仔皇后大道東項目涉160伙 料2026年落成

至於集團其他項目，杜偉業表示，旗下3個全新盤正進行前期工作，其中與嘉里（0683）及信置（0083）合作發展的港鐵黃竹坑港島南岸第4期，最快明年第一季推出，涉800伙，戶型包括一房至三房。

而柴灣前中華巴士車廠重建住宅項目，涉及約70萬平方呎，提供800伙，主打兩房至三房戶，項目早前已完成補地價，惟未知何時推出；至於集團6月份以19.6億元中標投得的灣仔皇后大道東296號地皮 ，目前正進行前期設計，料2025至2026年落成，提供160伙，主打兩房，未有推售時間表。

↓↓現樓示範單位↓↓

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原則三房改兩房 大廳闊落

今日發展商開放EIGHT STAR STREET兩個現樓示範單位，供傳媒參觀。其中一個為22樓A室，實用面積913平方呎，原則三房，現改為兩房間隔，大廳空間闊落，長度達8米，主要望向太古廣場、太古廣場三座方向。

至於另一個單位2樓C室，為連平台特色戶，實用面積555平方呎，屬兩房一套間隔，另設有192平方呎私人平台。設計師將其中一間房間改做健身室。

累售約八成單位 套現近6.28億

資料顯示，EIGHT STAR STREET全盤提供37伙，於2020年11月公布樓書，隨後分別以招標及價單形式推售，至今累售約80%單位。而項目的20樓A室，屬三房特色戶，去年6月份招標售出，實用面積913平方呎，成交價4,850萬元，呎價53,122元，為項目成交價及呎價高位。