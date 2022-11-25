驗樓｜海茵莊園獲97分　明哥讚減音屏設計　房間一配置夠細心

九龍建業（0034）旗下將軍澳海茵莊園近日陸續收樓。記者偕資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個低層一房單位，實用面積約288平方呎。經明哥仔細驗收，發現單位整體需要修繕的地方不多，多屬污跡小瑕疵，總評分達97分。



海茵莊園位於石角路1號，鄰近日出康城商場「THE LOHAS康城」，而由康城站步行往屋苑約需7分鐘。由於屋苑位於環保大道旁，住戶或需多加留意玻璃門窗或露台的清潔。

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樓底高度3.5米可建閣樓 明哥：需注意實心橫樑

談交樓質素之前，明哥亦先點評設計。單位樓層高度有3.5米，明哥表示，高樓底設計能方便戶主向「高空發展」，運用近年流行的複合式傢俬設計，打造閣樓。加上睡房牆身有兩個較高的供電位，方便戶主日後在閣樓用電，相當細心。

至於大廳與睡房之間有一幅間牆分隔，戶主雖然可以將其拆除、打通，以擴大室內空間。不過，明哥提醒戶主，間牆頂部位置有兩條實心橫樑，屬於大廈結構，日後若真的有需要改建閣樓或作其他改動時，只可以拆除牆身至橫樑的底部，切勿將橫樑拆除。

除睡房有實心橫樑外，大廳亦有不少天花木廊用作收納喉管及其他設施。明哥提醒，如果業主有需要將其拆除，需要多花心思安置喉管，免其外露影響外觀。

明哥大讚減音屏有磁吸上鎖 可防「夾手」

由於是次驗收單位屬低層，望向馬路，故打開窗戶及露台趟門時，亦會面對交通噪音問題。故發展商特意在睡房及大廳加裝了玻璃減音屏，以減低車輛行車時所產生的噪音，而此類減音屏一般有效減低8分貝的噪音。

明哥又指，睡房及大廳的減音屏均採用推拉式設計，不僅可節省地方，亦不會影響窗外景觀，加上非密封、即減音屏與露台門框之間有一定空間，即使將其完全拉上亦不會影響室內通風。

明哥續指，由於減音屏屬於一個大型的移動裝置，使用不當或會「夾到手」，容易造成意外。不過，發展商是次在減音屏的頂部，設置了磁吸上鎖的功能，令其固定在同一位置，明哥相信可有助減低因使用不當而發生家居意外的機會。

雙層中空玻璃設計 明哥：用料「揼本」

除了減音屏的上鎖設計獲明哥大讚外，他又指，發展商用料「揼本」，在睡房幕牆玻璃及露台趟門均用上雙層中空玻璃，以達至隔聲、隔熱及節能效果，營造冬暖夏涼感覺。

明哥指，單位露台採用假天花，隱藏冷氣機喉管之餘，亦可節省三、四千元搭棚成本。（梁鵬威攝）

露台假天花 可慳幾千元搭棚成本

明哥又指，單位的露台同樣採用假天花設計，將冷氣機的喉管、通風設施一一收納及隱藏在上方位置，假天花設有門鎖開關 ，方便日後進行檢查或維修。同時可免卻外牆搭棚的維修程序，節省至少3,000元至4,000元的搭棚成本。

不過，值得留意，假天花門鎖開關需要特別工具，所以明哥不建議戶主擅自打開假天花檢查，一旦操作不當，開合容易受傷。明哥建議業主有需要時可通知管理處，並尋找專業人士協助。

↓↓單位其他扣分位↓↓

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