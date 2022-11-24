美孚新邨頂層三房808萬沽　呎價失守9000元　創六年新低

藍籌屋苑之一的美孚新邨近期樓價持續整固，吸引不少用家「尋寶」。新近美孚新邨一個三房戶以808萬元沽出，呎價不足9,000元，低市價約10%，亦為近六年的新低。原業主持貨十年，物業僅升值1%，料明賺實蝕離場。



持貨十年帳面僅賺10萬

香港置業首席聯席董事張仲賢表示，美孚新邨百老匯街22號極高層，實用面積約911平方呎，三房間隔，座向西南、望開揚公園景，惟升降機不到。單位去年以850萬元放盤，近日終獲外區客接洽，雙方經議價後減價42萬元，至約808萬元成交，呎價僅約8,869元，低市價約10%。

據了解，新買家為首置客，心儀單位享開揚景觀，故睇樓數次即拍板購入自住。資料顯示，原業主於2012年11月以約798萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約10萬元，物業十年間僅升值約1%，扣除使費後，料需微蝕離場。

事實上，上月底美孚新邨才有三房戶呎價跌穿一萬元，該7期萬事達廣場11號中層A室，實用面積約936平方呎，三房間隔，屬遺產物業，以900萬元成交，呎價約9,615元，為屋苑逾三年來首次呎價跌穿1萬元關口。惟事隔僅約一個月，呎價進一步失守9,000元水平。