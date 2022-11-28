萊坊：料全年樓價跌幅擴大至15%　冀政府減辣

10月份私人住宅樓價指數報352.4點，按月大跌約2.41%，創近五年新低，今年首十個月本港樓價更累挫10.54%。萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，市場欠缺利好消息，同時受本地及環球經濟前景急速轉差影響，預計短期官方指數表現將繼續尋底，全年樓價指數跌幅將擴大至15%，明年第一季樓價及成交量仍會在低位徘徊。

王兆麒指，短期市場購買力仍然不足，整體成交量維持在低水平，預計全年一、二手成交量會在4.5萬宗左右，按年大跌四成，創香港回歸以來的新低。故他認為，政府有需要「減辣」以增加市場成交，建議考慮完全取消額外印花稅（SSD）及修改買家印花稅（BSD）稅制。

萊坊表示，發展商明顯減慢推盤步伐，料短期不會有大型項目開售。（資料圖片）

建議政府完全取消SSD、修改BSD稅制

他又指，發展商明顯減慢推盤步伐，預計短期不會有大型項目開售，未來兩至三個月一手市場成交每月維持在300至500宗水平。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

本地準買家開始「轉買為租」

王兆麒又預期，由於入境人士數量開始慢慢回升，對住宅長租及短租均有支持，部分原有本地準買家亦開始「轉買為租」，相信住宅租金走勢平穩。

對於加息走勢，王兆麒認為，雖然12月美國有機會減慢加息步伐，但香港銀行體系結餘不斷下跌，預計下月當美國加息時，香港主要銀行會上調P按利率0.25厘，影響上車人士及新造按揭。