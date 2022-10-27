差估署：9月樓價指數報362.1點　創逾3年半新低　首三季累跌8.07%

據差餉物業估價署今（28日）公布，9月份私人住宅樓價指數報362.1點，較8月的369.7點按月下跌2.06%，連跌四個月，屬2019年2月後、逾三年半新低，亦接近2019年1月361點水平。至於今年首三季本港樓價累跌8.07%；與去年9月歷史高位398.1點相比，累跌約9.04%。

樓價較去年歷史高位跌9%

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報364.2點，按月跌2.12%；大型單位（D、E類）報311.5點，按月跌0.29%。

若再細分各類戶型，跌幅最多為B類（431至752平方呎）單位，報349.8點，按月跌2.23%；A類單位（面積431平方呎或以下）報398.4點，按月跌約2.06%；C類（753至1,076平方呎）報325.2點，按月跌1.3%。

租金指數連升五個月

至於D類（面積1,076至1,721平方呎）單位則報315.6點，按月跌0.28%；E類（1,722平方呎或以上） 單位報294.8點，按月跌0.6%，值得留意是E類單位已連續五個月錄得少於20宗成交。

租金方面， 9月份租金指數報180.3點，按月上升約0.17%，已連升五個月。

萊坊：料全年樓價指數跌幅在10%內

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，受股市下跌及經濟前景不確定影響，預計短期內官方指數表現將繼續尋底，但相信全年官方樓價指數跌幅會在一成內。

他又指，《施政報告》措施對樓市無太大刺激作用，短期內購買力仍然不足，整體成交量維持在低水平，預計全年一、二手成交量50,000宗左右，創九年低位。

王兆麒又估計，新盤在短期內繼續會爭奪二手市場購買力，二手樓價將繼續受壓。發展商不會再加快推盤步伐，相比下，新界區一手盤去貨速度較快，今年餘下時間一手市場成交每月料維持在1,000宗左右。

他預期入境人士數量開始慢慢回升，對住宅長租及短租均有支持，部分原有本地準買家亦開始轉買為租，相信住宅租金走勢平穩向上。