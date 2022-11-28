樓價指數創47個月最大跌幅　代理：通關無望、料樓市進一步尋底

官方樓價指數按月大跌約2.41%，創2018年12月以來的47個月最大單月跌幅。兩大地產代理行中原及利嘉閣均看淡今年樓價走勢，預計全年樓價跌幅達15%。又指內地疫情惡化，短期中港通關無望，料本地樓市進一步尋底。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，加息陰霾纏繞不散、疫情反覆未退下，市場利淡因素壓過利好消息，樓價已一連三個月按月均挫逾2%，料樓價將持續尋底，全年累計跌幅恐達15%。

他又指，有見近日本港及內地疫情均有所升溫，相信短期較大規模的通關仍然無望，單靠本地內循環難以激活樓市，預期12月樓價仍然受壓向下。至於明年首季，受經濟表現乏善可陳及傳統農曆年前後淡季，樓價料持續受壓，並冀明年2月下旬《財政預算案》可以調整樓市「辣招」措施。

全年新盤成交或少於1萬宗 創2013年後新低

至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，10月份樓價跌勢加劇，11月份受股市波動，及美國繼續加息影響，相信11月份指數將進一步下調，而且跌幅或較10月份更大。

他指，今年首十個月樓價指數已跌逾10%。直至年底前，如沒有任何對樓市的利好消息，而內地疫情惡化，通關無望，預料11月及12月份指數跌幅將擴大，料錄逾2.5%跌幅，故估計全年樓價指數料跌15%，即較去年高位累跌逾17%。

陳永傑又指，截至昨日11月一手成交僅逾200宗，料全月低於250宗，創八個月新低，若全年低於1萬宗一手成交，將創2013年新例後一手成交量新低。

市場壞消息多於好消息，陳永傑指，12月美國將繼續加息，俄烏戰事未見緩和，香港樓市陷入價、量齊跌，他籲政府適時放寬樓市「辣招」，又指物業為不少市民及企業賴以套現的重要資產，再不及時作出救市措施，或動搖金融體系的健全，因此促請政府在樓市未到絕景時及時作出救市方案。