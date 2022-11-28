屯門菁雋基座商場連車位放售　意向價3.88億

屯門菁雋基座商場連車位，現推出市場放售，意向價3.88億元，而車位市值約3,500萬元，即實際商舖意向價每呎約9,176元。

負責獨家代理放售事宜的戴德梁行資本市場部執行董事葉健均指，是次出售為菁雋基座商場地下至二樓、加3個相連地舖，以及47個私家車車位及5個貨物起卸位。涉及建築面積逾38,466平方呎，每層樓高逾 4.5米。基座商場建築面積共約35,562平方呎，3個地舖建築面積共約 2,904平方呎。

位於青棉徑2號的菁雋，有「龍床盤」之稱，現由鄧成波旗下陞域集團及佳源國際控股持有，於2019年9月入伙，商場樓上提供356個住宅單位。

菁雋於2019年9月入伙，項目基座商場（黃框）現推出放售。

同區成交方面，由資本策略地產（0497）持有的啟發徑8號住宅項目城．點的基座一籃子商舖，早前以約4.5億元沽出，成交呎價約 2.61 萬元。

葉健均指，屯門新墟一帶住宅單位超過7,200伙，但區內一直欠缺應有的會所設施。加上區內住宅樓齡一般已超過30年，不少住戶擁一定的消費能力。業主亦曾接獲不少營運機構如特色餐飲、健身室及兒童遊樂場等查詢租務事宜。該行預計，物業全數租出後，回報率或高於5厘。