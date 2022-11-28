歷史建築｜般咸道35號二戰前舊樓77%業權放售　叫價1.42億

政府建議放寬強拍門檻，港島區有舊樓業主趁機放售物業。屬於二級歷史建築、樓齡約77年的西半山般咸道35號二戰前西式建築物，有近77%業權新近推出市場放售，意向價1.42億元。



中原（工商舖）商舖部副分區營業董事周佩珊表示，上述般咸道35號物業，涉及地下連地庫、1樓及2樓，佔全幢約76.9%業權份數。物業地下及地庫面積同約1,600平方呎，1樓及2樓面積則均約1,115平方呎，合共提供樓面面積約5,430平方呎，物業以交吉形式出售。

地舖曾作餅店 向美軍供應高級麵包

般咸道35號於1945年落成，為二戰前的西式建築物，地盤面積約1,648平方呎，於2011年3月22日被列為二級歷史建築。物業現時外牆為淺綠色，樓高4層，每層均配有大露台，外形獨特高雅。據了解，物業採用殖民地建築風格，滲入南亞特色。而物業地舖曾為餅店，專為到港美軍供應高級麵包。

外牆曾掛大型廣告牌 引社會討論

周佩珊表示，早前《施政報告》提出建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上而少於70年的私人樓宇，強拍門檻由八成業權降至七成，上述物業或可重建。不過她指，物業為本港少有的二戰前西式建築物，具保育意義，新買家買入物業後或可考慮活化作特色食肆或書館。

翻查資料，上述般咸道35號地下及一樓全層，曾由詩琳控股集團於2008年以每月9萬元租用，及後在2011年租金升至11萬元。不過在2010年期間，該美容集團在該幢歷史建築的一樓，懸掛大型廣告牌，引起當時社會討論。