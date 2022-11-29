明日大嶼｜港中發展集團擬改劃坪洲地皮　申建10幢分層、涉29伙

政府致力推動「明日大嶼」計劃，有在計劃周邊持有地皮的發展商作出新部署。本地發展商港中發展集團新近向城規會提出，把旗下坪洲一幅鄉村式發展用地，改劃為住宅（丙類）1用途，項目落成後將提供10幢分層住宅，涉及29個單位。



據城規會資料，上述地皮為坪洲丈量約份地段第194號餘段及第197號餘段和毗連政府土地，鄰近遠東發展坪洲大廈、坪洲戲院、圍仔井新村、第一新村。

地盤面積28,245平方呎，擬以地積比率0.75倍，擬發展10幢樓高2至3層的分層住宅，落成後總樓面約21,184平方呎。據圖則資料，項目主要提供三房戶，面積介乎614至697平方呎。申請人認為，上述發展方案與附近土地用途共融，對周邊不會構成不良的視覺、交通及排污影響，同時與政府政策方向一致。

業主港中發展集團 7年前1100萬買入地皮

翻查資料，上述地皮由永恒豐有限公司持有，於2015年9月以1,100萬元買入上述地皮，其公司董事包括梁驊、梁盈，二人均為本地發展商港中發展集團的董事及法律顧問。港中發展集團主席梁英偉在2016年接受傳媒訪問時透露，集團在坪洲設有一個低密度住宅項目，提供14幢樓高3層的物業。

梁英偉為大劉早年拍擋 創立愛美高風扇廠

港中發展集團為本地發展商，於七十年代成立，其集團主席梁英偉為華人置業（0127）前主席、知名富商劉鑾雄（大劉）於1978年創立愛美高風扇廠的拍檔，不過，二人在1985年分道揚鑣，其後在1992年獨資創立港中發展集團，積極從事舊區重建地產項目。梁英偉有三名子女，包括梁驊、梁盈，以及現任香港立法會議員梁熙。