汀九荒廢鬼屋「蓬萊別墅」申重建三層高洋房　佔地5200呎

有地皮業主就汀九青山公路一幅佔地約4.54萬平方呎的地皮，申請略為放寬地積比率限制，以重建一幢總樓面逾5,200平方呎的三層高洋房。據了解，該幅地皮所在位置現為有鬼屋之稱的石屋「蓬萊別墅」。

上述地皮位於汀九青山公路汀九段400號，有道路連接青山公路-汀九段，地皮所在位置現為石屋「蓬萊別墅」，鄰近低密度住宅屋苑觀海別墅、雙仙灣泳灘燒烤場。據了解，「蓬萊別墅」已荒廢多年，石屋內外均有塗鴉，更有人在車路上噴上「屍家路」、「殺」等字句，而在小路入口處的石壁則被噴上「鬼屋」。

別墅周邊被噴上「屍家路」、「殺」、「鬼屋」

上址地盤面積約45,425平方呎，當中政府地皮佔38,425平方呎，地皮現時為住宅（丙類）、綠化地帶及道路用途。

申請人擬就上址申請略為放寬地積比率限制以作部分屋宇重建，及擬改善現有行車通道。住宅部分的地盤面積約7,000平方呎，以地積比率擬由0.4倍增加至0.75倍，以重建一幢三層高的洋房，落成後總樓面約5,242平方呎，項目提供3個車位。

相關地段早於1958年前已一直用作兩座一層高的住宅屋宇，毗連景觀平台及連接住宅部份的通道早於1989年已經存在。惟現時通道並不符合標準，通道平均闊度只有3米，而坡度比率為1:4，未能符合緊急車輛通道的訂明要求，對居住者出入造成危險及不便。

將優化坡度比率、車路、行人路

申請人續指，為容納申請人的大家庭，因此就上述位置申請重建，落成後洋房為兩層高，另設一層地下停車場。至於道路方面，坡度比率將調整至1:8，車輛通路最小寛度為4.5米，行人道則寛1.66米。