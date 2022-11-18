西貢蠔涌地皮申建22座六層高洋房

由遠東發展（0035）、蘭桂坊集團等持有的西貢蠔涌地皮，新近就範圍內第2期發展的位置，向城規會申請略為放寬建築物高度限制至12米，以興建22座六層高洋房。

上述地皮為西貢蠔涌丈量約份第244約多個地段和毗連政府土地，現為「綜合發展區」用途，總地盤面積約147,675平方呎，劃分兩期發展。其中第1期位於整個地盤的北面位置，而最新遞交申請的第2期，則位於地盤南面。

項目第2期項目，佔地約59,198平方呎，擬以地積比率0.75倍發展，落成後提供22幢不多於6層高的洋房，住宅樓面約44,398平方呎。該期發展同時3座2層高的非住用建築。

至於項目第1期、位於地盤北面的位置，早在2013年7月已獲批規劃許可，第1期佔地約76,446平方呎，地積比率同為0.75倍，興建26座3層高的洋房。合計兩期發展，共提供48座洋房，總樓面涉約101,037平方呎。

中大型單位採分層式設計 每1.38米劃分半層

項目申請人Menhill Limited 指出，擬議第2期與第1期的發展規模、高度和佈局均互相兼容。擬議發展的佈局設計、休憩空間、康樂設施、交通及其他基建設施都完全獨立，第1期的項目將不會受到不良影響。

此外，申請人指出，中型至大型的單位將會採用分層式設計，每層住宅樓層會分成兩個相差大概1.38米高的「半層」，因此擬議略為放寬1層開敞停車間上加3層的建築物高度限制。