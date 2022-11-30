維港頌煙花海景戶2550萬沽　用家「冇睇樓」照入市

淡市下，有用家在「無睇樓」的情況下，仍決定豪擲2,550萬元買入北角維港頌的煙花海景三房單位。而賣方持貨約五年，現轉手帳面需蝕45萬元，不過租金收入可以抵銷蝕幅。



中原地產高級資深區域營業董事陳家鴻表示，是次成交為維港頌6座高層A室，實用面積873平方呎，屬三房套連工人套房間隔，可望維港景，遠眺郵輪碼頭海景。單位業主為一名投資者，因睇淡後市，約三個月前開始放盤，初時叫價約3,000萬元，終累減450萬至2,550萬元沽出，呎價29,210元，減幅約15%，屬市價。

持貨五年貶值45萬 靠租金彌補

陳家鴻指，新買家為用家，睇中屋苑屬臨海，亦鄰近港鐵站，即使上述單位仍連有租約，未能開放供睇樓，仍決定拍板入市，估計待租約完結才入住。而據悉原業主於2017年以2,595萬元買入上址作收租之用，持貨約五年，現轉手帳面蝕讓45萬元，單位期內貶值1.7%。不過，單位現每月收租約4.58萬元，料租金收入可以抵銷蝕幅。

計及上址，維港頌今年錄得約8宗二手成交，當中5宗帳面需蝕，帳面蝕幅由1.7%至15%不等。參考屋苑6座高層C室，面積約850平方呎，較上址略細，今年7月份以2,608萬元成交，損手約15%。