用家帳蝕20%沽黃埔花園兩房　代理：市況如同崩盤

紅磡大型藍籌屋苑黃埔花園，一周內再錄第二宗大幅貶值個案。屋苑一伙極低層兩房戶以540萬元易手，較三年半前買入價帳面勁蝕20%，料為近年黃埔花園貶值幅度最勁個案。



連稅款、佣金實蝕174萬

中原地產分區營業經理袁顯岸表示，上述成交為黃埔花園2期18座低層A室，實用面積389平方呎，採兩房間隔，單位座向北方，望內園景，擁新裝修，最新以540萬元成交，呎價13,882元。參考個別銀行就上址的估價為556萬及612萬元。

據了解，原業主為用家，於2019年4月以676.8萬元購入上述物業自用，持貨逾三年半，是次轉手帳面蝕讓136.8萬元，貶值兩成。若計及買入時的稅款約25萬元，以及買賣兩次的佣金支出共約12萬元，料實蝕金額約174萬元。

黃埔花園二手均價按年跌25%

袁顯岸表示，原業主近年買入單位後，曾作全屋翻新，估計裝修費30萬至40萬元，又指原業主未有透露是次大幅蝕讓沽貨原因。不過他指，近年整體經濟環境欠佳，不少行業受衝擊，影響財政及供款能力，故屋苑部分業主也要蝕沽自用物業。

代理指，上述單位在今年5月份推出放盤，初時叫價720萬元，當時市況仍未太差，叫價屬合理水平。不過近數個月，市況如同崩盤，樓價急挫，黃埔花園11至今暫錄得8宗成交，平均實用呎價12,897元，較去年同期的17,245元已大跌25%。他又指，若政府短期仍不「撤辣」，而息口又持續上升，樓價跌幅有機會進一步惡化。