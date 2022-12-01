11月地產代理人數報41239人　按月大減250人　創近15個月新低

本港地產代理人數進一步下跌。據地產代理監管局最新資料，截至11月30日全港持牌代理人數有41,239人，較10月份的41,489人，按月減少250人或跌0.6%，連跌三個月，創近十五個月新低。

每11名地產代理爭一張單

若與今年2月底的高位42,408人比，累減1,169人或2.7%，不過，由於物業成交宗數亦減少，競爭未有緩和。據代理統計數字，期內整體物業註冊量約為3,705宗，以此計算，11月份平均每11名地產代理爭一張單。

交投減少，11月份平均每11名地產代理爭一張單。

至於持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數，11月錄18,859人，按月減少93人；而反映前線代理的「S牌」營業員牌照，期內則錄22,380人，較10月份減少157人或近0.7%；反映分行數目的營業詳情說明書，最新錄7,167份，較11月減少12份。

多間大型代理行亦縮減人手

事實上，近月多間大型地產代理行，均表示正縮減人手或削分店，如美聯早前表示，由於樓市成交量大幅減少，旗下 30間分行計劃在租約完結後不再續租，今年9月至10月自然流失了近400人。至於中原集團創辦人施永青亦稱，樓市交投少、樓價回落，生意額大幅減少，「根本養唔倒咁多人。」