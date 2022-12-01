11月新盤僅227宗成交　八個月新低　PARK YOHO Bologna佔近24%

一手市場交投進一步放緩，綜合一手銷售網及市場資料顯示，11月截至30日止新盤市場錄約227宗成交，較上月跌35%，已連跌三個月，亦是今年2月120多宗低位後、近八個月新低。至於今年首十一個月整體一手成交累錄約8,947宗，較去年同期萎縮近39%。



11月有4個新盤進行首輪銷售，惟推出伙數不算多。當中，以新地（0016）元朗錦田北PARK YOHO Bologna銷量最高， 月內進行四輪銷售，累計沽出54伙，總成交金額逾3.55億元，佔全月成交宗數近24%。

另外，恒地（0012）11月亦有兩個新盤開售，合共套現逾1.92億元。當中，粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna，累沽約36伙，總成交金額逾1.73億元；同系紅磡必嘉坊二期必嘉坊．迎匯亦展開首輪銷售，涉及23伙。截至11月30日止累沽3伙，總成交金額逾1,901.3萬元。

啟德澐璟累沽13伙 套現逾4.3億

萬科香港旗下長沙灣新盤連方 I 於11月亦展開首輪銷售，以價單形式發售30伙，及後再加推兩伙，至今累沽約9伙，總成交金額逾5,958.6萬元。 當中最貴一伙為12樓B室，屬兩房間隔，實用面積401平方呎，成交價805.3萬元，呎價20,082元。

至於由華潤置地（海外）與保利置業（0119）合作的啟德澐璟，11月中旬招標開售，至今累沽約13伙，總成交金額逾4.3億元。當中，最貴一伙為第8座12樓A室，面積1,525平方呎，連一個車位，成交價5,101.13萬元，成交價創跑道區新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑早前估計，若全年一手成交低於10,000宗，將創2013年新例後的一手成交量新低。