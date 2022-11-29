納米樓價崩｜屯門龍床盤兩個月爆5宗蝕　深水埗AVA 61貶值兩成

香港樓價多年來居高不下，發展商「將貨就價」興建大量納米單位，迎合市場上車需求。惟近兩年樓市轉勢，納米樓跌勢比大市更急。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋及長沙灣AVA 61，同樣以「細」見稱，近日先後出現勁蝕20%的個案。



菁雋近兩月至少5宗蝕讓

有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，新近再錄一宗蝕讓，位於極高層、屬「鳳凰樓」，實用面積171平方呎開放式間隔，新近以260萬元沽出，成交呎價15,205元。原業主為投資者，2019年以328.3萬元買入上址，現易手帳面蝕68.3萬元，貶值20.8%。連同上述成交，菁雋在過去短短兩個月，已連錄5宗帳面蝕讓個案，蝕幅由1％至20.8%不等。

用家蝕逾120萬沽深水埗納米樓

市區納米樓同樣不能倖免，投資者盧華旗下的AVA系列，不時出現損手成交，新近再錄一宗勁蝕20%個案。鴻發地產營業總經理梁文楓表示，深水埗AVA 61中層A室，實用面積232平方呎，採一房間隔。今年5月份推出放盤，初時叫價548萬元。

但由於原業主急於套現，近日累積減價約168萬至380萬元賣出，成交呎價約16,379元。據了解，原業主為自用人士，於2017年以約484萬元買入上址，是次易手帳面勁蝕約104萬元，蝕幅達21.5%。若計及買入時的稅款14.52萬元，以及賣出時的佣金3.8萬元，料實蝕約122萬元。

同類單位七個月跌價30%

梁文楓又指，AVA 61另一伙中高層A室，面積與上址相若，今年4月份成交價約540萬元，若以最新個案比較，該類單位過去七個月跌價160萬元，跌幅接近三成。