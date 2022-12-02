CCL連跌8周至159.16點　按周跌0.38%　料明年新春前後下試144點

中原城市領先指數CCL最新報159.16點，重返2017年10月水平，按周跌0.38%，連跌8周共6.72%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，自11月3日加息後首周，樓價持續向下，跌勢未止，CCL連續2周處於160點之下。CCL亦由歷史高位累跌16.82%，今年則累跌13.76%。

他估計，明年新春前後CCL將再下試144點支持位，現時距離目標差15.16點或9.53%。至於，12月中旬美國議息，本地樓價會否出現短暫爭持，則仍需觀察。

CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位）連跌8周

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.80點，重返2017年4月水平，按周跌0.48%。CCL（中小型單位）報157.24點，重返2017年5月水平，按周跌0.49%。CCL（大型單位）報168.45點，重返2018年2月水平，按周升0.10%，連跌2周後回穩。

值得留意的是，CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位）已連跌8周，分別累跌6.72%、6.98%及6.96%。

港島CCL_Mass報162.72點，重返2017年3月水平，按周升1.38%，連跌2周後單周回升。

四區樓價三升一跌

按地區劃分，四區樓價三升一跌，新界東CCL_Mass報170.30點，重返2017年10月水平，按周跌1.91%。新界西CCL_Mass報147.68點，重返2017年11月水平，按周跌1.65%，連跌2周共4.17%。

九龍CCL_Mass報151.23點，重返2017年4月水平，按周跌0.32%，連跌3周共3.94%。不過，港島CCL_Mass報162.72點，重返2017年3月水平，按周升1.38%，連跌2周後單周回升。