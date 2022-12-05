柏傲莊 I 獲批滿意紙　28萬呎住客會所曝光　傳每呎管理費4.5元

新世界（0017）大圍站上蓋柏傲莊 I 涉及783伙，剛獲批滿意紙，近日準備交樓。而屋苑的大型綠化園林及會所內部亦曝光。據網上相片顯示，會所內有工人正進行清潔及打理，內設有大幅梯田、戶外用餐區，以及玻璃茶室等。

據項目資料，柏傲莊 I 的會所名為FARM PAVILION，面積約28萬平方呎，包括佔地6萬平方呎的住客會所，及近22萬平方呎園林。據知，此會所以「農莊生活」為設計概念，故部分設施有別於一般新盤，包括提供階梯田園、魚米共生園、親子有機園圃等，營造大自然氛圍。

↓↓柏傲莊會所相片↓↓

+ 1

另外，會所亦有提供半開放式的戶外廚館、如玻璃屋一樣的天際茶室，以及供住戶燒烤的野上燒烤木舍。會所還設有室內及室外泳池、多功能室外球場、室外網球場、健身室、天幕羽毛球場及水療中心等。

柏傲莊 I 累售774伙 套現86億

據新世界發言人表示，柏傲莊 I 近日已獲批滿意紙，並陸續發信通知業主預約收樓。根據之前成交記錄，柏傲莊 I 至今已售出774伙，總值約86億元，預計本月內可完成交樓。

入伙前夕，柏傲莊 I 暫錄得13宗預租成交，平均呎租約45元。包括一伙中層D室，實用面積約299平方呎，月租1.6萬元，呎租高見約52元。市傳柏傲莊 I 每平方呎的管理費約4.5元。

柏傲莊合共分三期發展，最先入伙為柏傲莊 I （第2至3座）涉及783伙；而柏傲莊 II（第5至7座）涉1,415伙，早前有指於明年2月入伙；至於去年7月拆卸重建的柏傲莊 III（第1及第8座）的關鍵日期則為2025年3月31日。