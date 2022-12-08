美聯：首11個月一手推盤量大跌26%　銷售率跌至五成半

受疫情影響，今年初社交距離措施收緊，期間更一度沒有全新盤登場；即使年中一度重拾推盤，但隨著本港息口上升等利淡因素亦令樓市氣氛轉差，推盤步伐再度減慢。據美聯物業房地產數據及研究中心統計，今年首11個月推出的34個全新新盤項目，涉及單位總數達12,646伙，相比起去年同期推出的47個全新盤並涉及約17,074伙，按年分別減少約27.7%及約25.9%。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，由於今年樓市氣氛轉淡，導致全新盤銷售比率下跌。本年首11個月登場的全新盤中，共售出6,958個單位，售出率（以各新盤售出單位佔該項目單位總數計算）約55%；對比去年同期登場的全新盤售出10,528伙，售出率約62%，可見今年無論推盤量抑或銷售率均未及去年。

2022年首11個月推出全新盤的售出量及售出率與去年同期比較。（美聯資料）

兩房單位銷售量最高

若以按間隔劃分，本年首11個月登場的34個全新盤中，兩房單位供應最多，錄4,845伙；然而，兩房單位售出量達3,232伙，售出率約67%，同樣是各間隔之中最高。

其次為一房單位，年內售出2,240伙，售出率約53%；而開放式單位售出率約48%，期內售出617伙；至於三房或以上單位方面，售出率最少，約38%。

2022年首11個月推出全新盤按不同間隔劃分的售出量及售出率。（美聯資料）

北部都會區及毗鄰一帶的銷售率達77%

然而，今年並非所有全新盤銷情遜色，劉嘉輝指，若以地區劃分，今年首11個月北部都會區以及毗鄰的屯門和大埔區，全新盤單位總數共6,506伙，當中售出4,996伙，售出率約77%；反觀，港島、九龍及新界其他地區登場的全新盤項目共涉及6,140伙，期間售出1,962伙，售出率僅約32%。

由此可見，即使今年一手市場表現欠佳，惟政府積極發展的北部都會區及鄰近地區的一手盤銷售表現仍然相當理想。